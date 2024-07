Incendio nell’Ennese: le fiamme si stanno dirigendo verso Barrafranca

Vasto incendio in provincia di Enna, in contrada Bubbutello. Le fiamme si starebbero dirigendo verso il paese di Barrafranca. Il corpo forestale è intervenuto con due Canadair ed è stato richiesto il supporto di una squadra della protezione civile regionale di Piazza Armerina, sempre in provincia di Enna.

L’incendio si starebbe muovendo lungo la strada che da bivio Ramata va verso Barrafranca. Da due giorni la zona meridionale della provincia di Enna è colpita da alcuni incendi. Ieri le aree interessate dalla fiamme sono state i boschi di Piazza Armerina, contrada Cicciona, piano Cannata, San Marco, Torre di Renda Sambuco, Leano. Sempre ieri un altro incendio ha riguardato la zona di Valguarnera Caropepe e il bosco di Rossomanno. Tutti questi roghi sono stati spenti durante la notte.