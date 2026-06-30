Un incendio è divampato per tutta la notte nel territorio di Altavilla Milicia, in provincia di Palermo. Le fiamme si sono sviluppate in contrada Grotta Mazzamuto. La richiesta d’aiuto è arrivata da decine di residenti che segnalavano le alte fiamme che minacciavano le abitazioni. L’incendio ad Altavilla Milicia Secondo quanto è stato ricostruito finora dalle prime […]
Foto di Altavilla Milicia nel cuore su Facebook
Enorme incendio nella notte ad Altavilla Milicia, minacciate anche le case
Un incendio è divampato per tutta la notte nel territorio di Altavilla Milicia, in provincia di
Palermo. Le fiamme si sono sviluppate in contrada Grotta Mazzamuto. La richiesta d’aiuto è arrivata da decine di residenti che segnalavano le alte fiamme che minacciavano le abitazioni.
L’incendio ad Altavilla Milicia
Secondo quanto è stato ricostruito finora dalle prime informazioni disponibili, ad alimentare l’incendio ad Altavilla Milicia sarebbero stati anche il vento e il caldo intenso. Che rendono più complesso il contenimento delle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i forestali e la protezione civile.
«La conta dei danni e la rabbia»
La situazione è ancora in evoluzione. Ma a comunicare che il peggio sarebbe già passato è la stessa amministrazione comunale di Altavilla Milicia. «Il territorio è in sicurezza. Un enorme grazie al personale dei vigili del fuoco, del corpo forestale e della protezione civile – dicono dal Comune -. Adesso la conta dei danni. E la rabbia». Per oggi e domani sono previsti ancora due giorni di forte caldo.