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Enorme incendio nella notte ad Altavilla Milicia, minacciate anche le case

30/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un incendio è divampato per tutta la notte nel territorio di Altavilla Milicia, in provincia di 
Palermo. Le fiamme si sono sviluppate in contrada Grotta Mazzamuto. La richiesta d’aiuto è arrivata da decine di residenti che segnalavano le alte fiamme che minacciavano le abitazioni.

L’incendio ad Altavilla Milicia

Secondo quanto è stato ricostruito finora dalle prime informazioni disponibili, ad alimentare l’incendio ad Altavilla Milicia sarebbero stati anche il vento e il caldo intenso. Che rendono più complesso il contenimento delle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i forestali e la protezione civile.

«La conta dei danni e la rabbia»

La situazione è ancora in evoluzione. Ma a comunicare che il peggio sarebbe già passato è la stessa amministrazione comunale di Altavilla Milicia. «Il territorio è in sicurezza. Un enorme grazie al personale dei vigili del fuoco, del corpo forestale e della protezione civile – dicono dal Comune -. Adesso la conta dei danni. E la rabbia». Per oggi e domani sono previsti ancora due giorni di forte caldo.

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