Paura nella notte a San Filippo del Mela, nel Messinese, per un incendio divampato in un’abitazione. L’intervento dei vigili del fuoco, con il supporto di un’autoscala e un’autobotte, è scattato intorno alle 21.30 in uno stabile in via Nazionale Corriolo. Incendio a San Filippo del Mela: le origini del rogo Secondo le prime informazioni, il […]
Foto di Vigili del fuoco
Incendio in un’abitazione a San Filippo del Mela, intervento dei vigili del fuoco
Paura nella notte a San Filippo del Mela, nel Messinese, per un incendio divampato in un’abitazione. L’intervento dei vigili del fuoco, con il supporto di un’autoscala e un’autobotte, è scattato intorno alle 21.30 in uno stabile in via Nazionale Corriolo.
Incendio a San Filippo del Mela: le origini del rogo
Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe stato originato dal surriscaldamento di un camino. Non si registrano vittime o feriti, i residenti, infatti, sono riusciti ad abbandonare l’edificio in tempo. Sul posto anche i carabinieri.