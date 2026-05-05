Foto di Vigili del fuoco

Incendio in un’abitazione a San Filippo del Mela, intervento dei vigili del fuoco

05/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Paura nella notte a San Filippo del Mela, nel Messinese, per un incendio divampato in un’abitazione. L’intervento dei vigili del fuoco, con il supporto di un’autoscala e un’autobotte, è scattato intorno alle 21.30 in uno stabile in via Nazionale Corriolo.

Incendio a San Filippo del Mela: le origini del rogo

Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe stato originato dal surriscaldamento di un camino. Non si registrano vittime o feriti, i residenti, infatti, sono riusciti ad abbandonare l’edificio in tempo. Sul posto anche i carabinieri.

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