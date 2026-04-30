Foto generica

Incendio in una palazzina di San Gregorio di Catania. Nessun ferito

30/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

I vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio sviluppatosi in un edificio a tre elevazioni, in via Luigi Pirandello 31, a San Gregorio di Catania. Le persone presenti sono state messe in sicurezza. Le squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto ad estinguere l’incendio e mettere in sicurezza alcune bombole di gas presenti nello stabile. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Presenti sul posto anche carabinieri e personale del Servizio 118.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026
di

La settimana che chiude aprile, da lunedì 27, cambia l’assetto di qualcosa di fondamentale: ad annunciarlo all’oroscopo della nostra rubrica è l’arrivo dell’originale Urano in Gemelli. I segni d’aria – Gemelli, Bilancia e Acquario – trovano molta motivazione nel rinnovare la propria vita. Mentre i terra – Toro, Vergine e Capricorno – ritrovano motivazione e […]

Agenda Formazione

Fondi interprofessionali: come la formazione trasforma un costo aziendale in opportunità
di

In un mondo in continua trasformazione, anche la formazione diventa una necessità costante. E strategica, per rimanere competitivi sul mercato. Non solo come singoli lavoratori, ma anche per le imprese, soprattutto piccole e medie. Che spesso, però, non sanno di avere già a disposizione uno strumento concreto, senza incidere sui propri bilanci. Si tratta dei […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze