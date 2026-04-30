Incendio in una palazzina di San Gregorio di Catania. Nessun ferito

Foto generica

I vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio sviluppatosi in un edificio a tre elevazioni, in via Luigi Pirandello 31, a San Gregorio di Catania. Le persone presenti sono state messe in sicurezza. Le squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto ad estinguere l’incendio e mettere in sicurezza alcune bombole di gas presenti nello stabile. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Presenti sul posto anche carabinieri e personale del Servizio 118.