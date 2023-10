Francesco Gruppuso Sindaco di Calatafimi Segesta su Facebook

Venticinque incendi in corso in Sicilia: le fiamme divampano in cinque province

Sono saliti a 25 gli incendi in corso in Sicilia. Con il vento di scirocco sono diversi i fronti in cui sono impegnati i forestali, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. In provincia di Palermo, al momento, gli incendi sono otto, sette a Catania, a Messina sei, ad Agrigento tre e uno a Caltanissetta. Nel palermitano le fiamme sono divampate a Petralia Sottana in contrada Calanchi, a Cefalù in contrada Vatalara e contrada Pizzo Sant’Angelo, a Godrano in contrada Cannitello, a Monreale in contrada Miccini, a Ciminna, a Prizzi in contrada Filaga.

Nel catanese a Maniace in contrada Pezzo, a Ragalna in contrada Piano Vetore, a Randazzo in contrada Rocca Mandorla, a Biancavilla in contrada Menecucchitta, a Bronte in contrada Nave Soprano. Diversi i roghi che sono divampati anche nel Messinese nel capoluogo in contrada Ortoliuzzo, a San Fratello in contrada Vetrana, a San Piero Patti in contrada Sciardi, a Villafranca Tirrena a Calvaruso, a Gioiosa Marea. Nell’Agrigentino a Casteltermini in contrada Viviano e nel Nisseno a Niscemi in contrada Vituso.

Articoli correlati