Incendi di rifiuti a Palermo e provincia. A Bagheria fiamme raggiungono capannone

I vigili del fuoco sono stati impegnati a spegnere diversi incendi di rifiuti a Palermo e in provincia. Sono state appiccate le fiamme alla spazzatura non raccolta in via dei Cantieri, in via Decollati, via Rocky Marciano, via Lincoln, via Ragusa e via Centorbe e questa mattina di nuovo allo Zen e in via Messina Marine. Roghi anche a Termini Imerese e Partinico. A Bagheria le fiamme hanno investito un capannone sulla statale 113 in cui erano state messi sterpaglie, rami e rifiuti e dove sono state rinvenute una decine di carcasse di tonni.