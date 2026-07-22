Nuovi arresti per il traffico di droga tra Catania e Malta

Cresce il numero degli indagati per il traffico di droga tra Catania e Malta, con sei nuovi arresti operati dai finanzieri etnei. E legati all’indagine Abisso di metà giugno. I sei sono accusati di produzione, traffico e detenzione illecita di cocaina, hashish e marijuana. In un’organizzazione internazionale ritenuta vicina al clan mafioso Cappello-Bonaccorsi di Catania. Quattro dei nuovi arrestati sono catanesi coinvolti nei traffici verso l’isola di Malta e nella vendita di droga al gruppo Borgata del clan Santa Panagia di Siracusa. Mentre le altre due misure riguardano due calabresi, originari di Locri e Siderno. Per loro l’accusa è di essere collegati al tentativo di recuperare in mare un carico da duemila chili di cocaina al largo delle coste etnee. Finito, invece, nelle mani dei finanzieri. Il numero degli indagati sale quindi a 28, con 21 arrestati. Oltre al sequestro preventivo, anche per equivalente, di conti, auto, immobili e attività economiche per circa 700mila euro.