Impianto rifiuti Trapani, Regione conferma risorse ma chiede chiarimenti alla Srr

04/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

«Le risorse del Fsc 2021/2027 destinate all’impianto di trattamento dei rifiuti in contrada Borranea a Trapani sono confermate. Esattamente come previsto dall’accordo Stato-Regione siglato nel maggio 2024. È necessario, però, che la Srr Trapani Nord fornisca una serie di chiarimenti e integrazioni all’Ufficio speciale – Struttura del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti. Solo così sarà possibile completare l’iter istruttorio». Lo dichiara l’Ufficio speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti. Lo ha scritto rispondendo alla lettera dei sindaci di 25 Comuni della provincia di Trapani inviata al presidente della Regione.

Si tratta di una interlocuzione avviata dall’Ufficio speciale già nella scorsa primavera. A fine ottobre una lunga lettera dell’Ufficio speciale indirizzata alla Srr sottolineava che non erano stati ancora inviati né la documentazione dell’avviso pubblico per ricorrere a un partenariato pubblico-privato per la realizzazione dell’impianto, né il progetto di fattibilità, che è stato consegnato appena pochi giorni fa.

In particolare, tra le varie osservazioni, l’Ufficio speciale chiedeva di chiarire se l’impianto in progetto, la cui autorizzazione risale al 2019, risultasse conforme alle previsioni del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato nel novembre 2024 che vieta i Tmb e ammette impianti che recuperano la materia. Ma anche perché fosse stato dimensionato per quasi il doppio della stima della domanda di trattamento rispetto al fabbisogno della  provincia di Trapani.

Tra le richieste di integrazioni anche la copia della documentazione relativa alla verifica del progetto di fattibilità. Con il parere obbligatorio del Consiglio superiore del Lavori pubblici. La Srr ha avviato, infatti, un project financing pubblico-privato per il quale occorrono tutti i pareri di legge e la convenienza economica per gli utenti. Si assicura che l’Ufficio sta esaminando il progetto appena inviato e risponderà prontamente.

