Immobile sequestrato per droga: agenti vanno per apporre i sigilli e trovano pusher e clienti

Un immobile sequestrato ma trasformato in una piazza di spaccio. Lo hanno trovato i poliziotti in via Sturiale, a San Cristoforo, quartiere di Catania. Insieme a due 30enni catanesi, arrestati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Poche settimane fa, durante la prima visita, gli agenti avevano notato un complesso sistema di videosorveglianza utilizzato anche per prevenire visite delle forze dell’ordine e, per questo, avevano sequestrato la casa. Tornati sul posto qualche giorno fa per apporre materialmente i sigilli, hanno però trovato la porta socchiusa e sentito alcuni rumori all’interno. Dovuti alla presenza di sei persone – 2 pusher e 4 clienti -, una delle quali seduta dietro un banchetto, con vario materiale da confezionamento e residui di droga, e intenta a controllare i monitor dell’impianto di videosorveglianza. Un secondo uomo, già noto per spaccio e in teoria ai domiciliari, ha provato a scappare attraverso un’uscita sui tetti dell’immobile, ma è stato fermato.

L’uomo ha poi raccontato agli agenti di avere una dipendenza da crack e di spacciare per procurarsi i soldi per la droga. Avvertiti dalle telecamere, i due avevano tentato di disfarsi della droga, gettandola nel gabinetto. A essere recuperata dallo scarico del wc, quindi, è stata solo una parte: circa 20 grammi di marijuana e 6 grammi di crack, sequestrati insieme al materiale per confezionare le dosi e a quasi 100 euro. I due sono stati arrestati e, insieme ai quattro clienti presenti, denunciati per il reato di violazione dei sigilli. I quali, alla fine, sono stati apposti.