Vandali imbrattano murale di Poseidone a San Giovanni Li Cuti

Due secchiate di vernice per imbrattare il murale dedicato a Poseidone, ll Dio del mare nella mitologia greca. È accaduto la notte scorsa all’ingresso di San Giovanni Li Cuti, in corrispondenza con l’inizio della zona a traffico limitato del borgo marinaro del capoluogo etneo. Un’area sorvegliata dalle telecamere che, forse, potrebbero avere ripreso gli autori – non è chiaro se si tratti di una sola persona o di un gruppo – del gesto. L’opera era stata realizzata nel 2019, su indicazione dell’allora sindaco di Catania, dall’artista Salvo Ligama. A denunciare l’atto vandalico è stata la pagina Facebook Lungomare Liberato. «Ci auguriamo che tutta l’area venga riqualificata per bene, non solo ripristinando il murale – si legge in un post – ma aggiungendo anche del verde e alberi in tutta la strada che porta fino al porticciolo».