Il vaccino antinfluenzale disponibile negli Hub della provincia di Messina. Ecco orari e luoghi

Da oggi nella provincia peloritana scatta la vaccinazione antinfluenzale in tutti gli hub dove sarà possibile anche effettuare la somministrazione del vaccino anti Covid19 con la terza dose booster, la quarta o quinta dose. Ad essere interessate le persone che hanno un’età uguale o maggiore agli ottanta, gli ospiti delle Residenze Sanitaria Assistenziali e per gli over 60 fragili. Alla Fiera di Messina intanto proseguono gli esami sierologici gratuiti, i vaccini Lega e per il Papilloma Virus.

Il vaccino antinfluenzale è raccomandato per i cittadini con età superiore o pari a 60 anni, per i soggetti a partire dai 6 mesi di età a rischio di complicanze o ricoveri correlati all’influenza, per le persone con malattie croniche dell’apparato respiratorio, cardio-circolatorio, ai diabetici, agli obesi, per i soggetti con malattie dismetaboliche, con insufficienza renale o con malattie oncologiche o in trattamento chemioterapico, per i pazienti immuno-compromessi per motivi congeniti od acquisiti, con malassorbimento intestinale, per chi ha in programmazione importanti interventi chirurgici e per coloro che sono affetti da malattie neuromuscolari, epatopatie croniche.

Confermati gli orari in tutti gli Hub di Messina e provincia. Al centro vaccinale di Letojanni lunedì e mercoledì dalle 08:00 alle 14:00, venerdì e sabato dalle 08:00 alle 20:00; al centro vaccinale di Barcellona Pozzo di Gotto lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8:00 alle 14, giovedì dalle 14 alle 20; al centro vaccinale di Patti lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:00 alle 13, martedì e giovedì dalle 8.00 alle 19 e sabato dalle 8:00 alle 13; Hub Parco Corolla di Milazzo lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8:00 dalle 14, martedì e giovedì dalle 8:00 alle 18; al centro vaccinale di Lipari lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9:00 alle 12; al centro vaccinale di Santo Stefano di Camastra lunedì e mercoledì dalle 14 alle 20; al centro vaccinale di Sant’Agata di Militello lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalla 8:00 alle 14:00, martedì e giovedì dalle 9:00 alle 19:00.