Quando la tradizione del panettone artigianale incontra l’innovazione della Dubai Chocolate, nasce il Dubai Chocolate panettone experience, proposto da Gusto Etna. La nuova ricetta dell’azienda con sede a Bronte, nel Catanese, che da vent’anni fa conoscere il vero pistacchio in tutto il mondo. A ottobre, il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha ufficialmente riconosciuto e approvato la registrazione del marchio Dubai Chocolate Bar di Gusto Etna. «E abbiamo pensato subito di coniugarla con il dolce più tipico del Natale», afferma il proprietario dell’azienda Gianluca Triscari.

Il Dubai Chocolate panettone experience di Gusto Etna

Una novità, quella della Dubai chocolate, diventata virale sui social network. E che adesso, dopo aver assunto l’identità siciliana, si fa panettone artigianale: al tempo stesso, tradizionale e innovativo. «Morbido come sempre – assicura chi lo prepara -, ma con un aroma ancora più avvolgente». L’impasto è arricchito con gocce di cioccolato che donano un effetto crunchy a ogni morso. Una sensazione esaltata dalla copertura fondente, con sopra granella di pistacchio e kataifi: una pasta fillo tagliata in fili sottilissimi per un tocco ancora più croccante ed esotico. «Un mix – garantiscono da Gusto Etna – che conferisce al panettone gusto e consistenza unici». Per un tocco di morbidezza e delicatezza, al Dubai Chocolate panettone viene abbinato un vasetto di crema al pistacchio e kataifi da spalmare, a piacere, su ogni fetta.

Il kit per il panettone artigianale di Gusto Etna

Un modo per personalizzare la propria esperienza, ma non l’unico. «Pensiamo sia giusto – affermano da Gusto Etna – lasciare alle persone anche la possibilità di dare sfogo alla loro creatività in cucina». Nasce per questo il kit per il panettone artigianale. La base è un impasto soffice e profumato fatto con ingredienti selezionati, lasciato riposare con lunghe lievitazioni naturali. Una base da cui partire per comporre il proprio panettone, lasciando spazio alla fantasia e al gusto dei clienti. Che possono scegliere il loro abbinamento preferito, con l’aggiunta di una sac à poche con la crema al pistacchio e una bustina di granella di pistacchio. Con una combinazione di questi elementi per un’esperienza completa.

Un incontro di eccellenze siciliane

«La nostra idea è unire la passione per la tradizione del panettone alle eccellenze gastronomiche della Sicilia», spiega Gianluca Triscari. Non solo pistacchio, quindi. «Ci piace che si tratti di un incontro», sottolinea Gianluca Triscari. Ed è per questo che tra gli ingredienti protagonisti del dolce tipico natalizio di Gusto Etna c’è anche il cioccolato di Modica Igp. Che, sotto forma di granella di cioccolato fondente, dona un gusto deciso alla copertura, fondendosi con la dolcezza della crema di pistacchio.