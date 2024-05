Idee regalo per la festa della mamma 2024 con le promozioni di Aliexpress

Foto di Ijaz Rafi

Tieniti pronto: la Festa della Mamma è vicina

Qualsiasi sia il regalo che stai cercando per far sentire speciale la tua mamma, su Aliexpress lo troverai. Il vastissimo catalogo del brand cinese propone capi di abbigliamento e accessori, prodotti di bellezza, articoli per la casa e tutto il necessario per il fai da te e il tempo libero. Le idee regalo sono svariate e, grazie ai piccoli prezzi e agli sconti sempre disponibili, potrai acquistare ciò che desideri senza il timore di spendere una fortuna.

Quest’anno la Festa della Mamma è in programma domenica 12 maggio: un giorno da passare in famiglia, per celebrare tutti insieme le mamme, il loro coraggio e il loro amore incondizionato. Per l’occasione, Aliexpress propone sconti vantaggiosi in tantissime categorie di prodotti, a partire dalla moda e dagli outfit sportivi fino ad arrivare ai prodotti per la casa, per il giardino o per i nostri amici animali. Saranno tanti, e davvero convenienti, gli sconti applicabili su un gran numero di articoli, così come i codici promozionali da utilizzare nel carrello.

Portare un regalo alla propria mamma per il giorno della sua festa è un piccolo, sentito segno d’affetto, e proprio per questo è vietato sbagliare. Muoviti in anticipo, scopri tutte le novità sugli sconti e i coupon Aliexpress e ricevi comodamente a casa tua il regalo che farà felice la tua mamma.

Risparmia con i coupon e gli sconti di Aliexpress

Su Aliexpress, in ogni periodo dell’anno, è possibile risparmiare fino al 90% su un gran numero di articoli del catalogo online. Direttamente dalle pagine del sito vengono proposti codici sconto che consentono di risparmiare su svariati prodotti di tutte le categorie. Alcuni sconti, invece, sono applicati in automatico a carrello e non è quindi necessario un coupon per beneficiare delle riduzioni: basterà aggiungere a carrello l’articolo che si desidera acquistare e il risparmio sarà immediato.

Visualizzare i codici sconto attivi è semplicissimo e lo si può fare direttamente dalla home page di Aliexpress. Cliccando sul banner “Codici promozionali” verrai indirizzato alla pagina che mostra tutti i coupon disponibili: copia il codice che ti interessa e incollalo in prossimità della dicitura “Cassa” prima di procedere al pagamento, così da approfittare del prezzo ribassato.

La pagina “Super Offerte“, invece, mette in evidenza i migliori articoli scontati disponibili nello shop online. In questo caso ti basterà cliccare sul prodotto che desideri acquistare, inserirlo nel carrello e procedere con il pagamento.

Se non hai trovato il coupon che stavi cercando, visita anche il sito web Discoup, un portale dedicato al risparmio dove troverai svariate offerte e tantissimi codici sconto aggiornati e verificati. Ogni giorno il team di Discoup raccoglie e mette a disposizione dei suoi utenti tutti gli sconti disponibili su Aliexpress e su migliaia di altri negozi online. La pagina dedicata alla Festa della Mamma è inoltre un ottimo aiuto qualora fossi alla ricerca di uno spunto per acquistarle il regalo perfetto.

Le promozioni di Aliexpress durante la Festa della Mamma del 2023

Anche lo scorso anno Aliexpress mise sul piatto tantissime promozioni in occasione della Festa della Mamma. Alcuni articoli vennero scontati del 90%, facendo così felici i tutti coloro che decisero di acquistare online. I migliori prodotti, e le idee regalo più originali, andarono letteralmente a ruba. Succederà lo stesso anche quest’anno; per questo motivo, ti consigliamo di muoverti in anticipo mettendo già nella lista dei desideri gli articoli che potrebbero fare al caso tuo.

Nel caso in cui fossi ancora indeciso sul regalo da acquistare, vogliamo darti qualche consiglio per sfruttare al meglio il vastissimo catalogo di Aliexpress. Le categorie da esaminare con attenzione per la Festa della Mamma sono davvero tante; qualche esempio? Visita le sezioni casa e giardino, bellezza e salute, valigie e borse, scarpe, abbigliamento oppure gioielli e orologi. E se stai pensando ad un regalo utile, dai un’occhiata alle pagine dedicate all’elettronica e agli elettrodomestici.

Navigando nelle diverse categorie troverai sicuramente il pensiero perfetto per la tua mamma. Su Aliexpress gli sconti sono all’ordine del giorno e potresti anche trovare dei coupon per ottenere un risparmio extra sui prodotti già scontati. Non aspettare un attimo di più e inizia a preparare il tuo carrello con splendide e convenienti idee regalo!

Dove trovare i migliori sconti per la Festa della Mamma

Se vuoi rimanere sempre aggiornato sulle novità di Aliexpress e non perdere nessuno sconto, ti consigliamo di iscriverti alla newsletter ufficiale del brand. Tutti i clienti dell’e-commerce, infatti, ricevono regolarmente all’indirizzo di posta elettronica inserito al momento della registrazione le ultime notizie dal negozio e tantissimi codici sconto attivi nel sito.

Puoi tenerti informato riguardo le promozioni di AliExpress anche seguendo i siti specializzati in codici sconto. Tante di queste pagine propongono sezioni speciali dedicate alla Festa della Mamma e potrai così trovare la soluzione migliore per un regalo perfetto ad un prezzo davvero vantaggioso. Infine, segui Aliexpress sulle sue pagine ufficiali dei principali social network o sui blog dedicati allo shopping online.