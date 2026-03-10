Pagina Facebook Salvatore Iacolino

Il governo regionale, nella seduta di giunta straordinaria convocata dal presidente della Regione Renato Schifani, su proposta dell’assessore della Salute Daniela Faraoni, ha sospeso Salvatore Iacolino dall’incarico di direttore generale del Policlinico di Messina. Avviato nel contempo il procedimento di revoca della nomina. La decisione arriva a poche ore dalla notizia dell’indagine della procura di Palermo per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata dall’avere favorito Cosa nostra, che ha coinvolto il manager ed ex parlamentare europeo.