Un festival artistico multidisciplinare. È l’iART Ustica, da giovedì 4 a domenica 7 settembre, che punta a valorizzare il mare e il patrimonio naturale e culturale dell’isola perla del Tirreno. Quattro giorni di arte contemporanea e musica, con protagonisti di punta Malika Ayane e Roy Paci. Si partirà con Il Dipinto collettivo, un grande murales che racconta il territorio, a cura di Fabio Ingrassia. Poi il concerto de Il Mago Del Gelato, band composta da quattro musicisti dalla varietà culturale del mondo. Sabato sera, prevista l’esibizione di Malika Ayane e Roy Paci, e domenica sera, per finire, concerto di Cristiano Godano, leader del gruppo Marlene Kuntz, cantante, autore e chitarrista. Tutte le sere, si concluderà con dj set di Misspia. Il tutto a ingresso gratuito.

Un’esperienza immersiva che intreccia arte, territorio e comunità, attraverso laboratori, concerti e cammini artistici, sostenuti dai fondi Pnrr per l’attrattività dei borghi storici Ustum Cultural Programme. «Vogliamo rafforzare l’identità culturale e ambientale dell’isola di Ustica – spiega il direttore artistico e generale di Ustum Cultural Programme, Lucenzo Tambuzzo – mettendo in luce le sue unicità storiche, paesaggistiche e marine. Ma vogliamo anche creare eventi artistici di rilievo – continua – che possano posizionare Ustica al centro del Mediterraneo, coinvolgendo diverse fasce di pubblico. E per il 2026 siamo pronti a una nuova edizione». «Ho spesso visitato Ustica da turista, godendo di un’energia autentica – sottolinea Roy Paci, direttore artistico musicale della manifestazione -. Adesso, mi sono sentito in dovere di restituire tutta la bellezza e le emozioni che l’isola mi ha regalato. Ho voluto coinvolgere artisti poliedrici e dalla spiccata sensibilità per il territorio».

Tra gli interventi in programma: la realizzazione di un polo museale multimediale e l’attivazione dell’Osservatorio sul patrimonio culturale immateriale del territorio con il Registro delle eredità Immateriali di interesse locale (R.E.I.L.), ma anche l’elaborazione di un piano strategico per lo sviluppo territoriale. E ancora, l’arricchimento del percorso archeologico dell’isola, la creazione di nuove esperienze e itinerari e il potenziamento di quelli già esistenti, l’organizzazione di percorsi di coaching e un nuovo incubatore di imprese per la valorizzazione e gestione dei servizi turistici. «L’idea che dà forza al progetto Ustum Cultural Programme – sottolinea il sindaco di Ustica, Salvatore Militello – è ridurre la marginalità sociale e culturale, diversificando l’offerta turistica dell’isola secondo una visione integrata, fondata sull’uso delle nuove tecnologie e sul ruolo attivo della comunità come fattore determinante di sviluppo sostenibile».

Anche dopo iART Ustica, gli eventi non si fermano: dal 10 al 12 settembre, 8 artisti internazionali saranno sull’isola siciliana per una residenza scientifico-artistica con il progetto europeo Art4Sea: obiettivo è realizzare 8 opere d’arte e digitali site-specific, tra cui una scultura subacquea. A conclusione, si terrà la tre giorni Ustica Sommersa, evento multidisciplinare ideato da Pino di Buduo, che firma la regia, e Lucenzo Tambuzzo e realizzato dal Teatro Potlach. Per tre serate consecutive, il centro storico dell’isola si trasformerà in un percorso artistico diffuso, dove la memoria del mare e la voce del territorio emergeranno in tutta la loro forza, in un dialogo profondo tra arte, natura e comunità.

Il programma di iART Ustica

Giovedì 4 settembre
Ore 18 – Piazza Capitano Vito Longo: “Il Dipinto Collettivo”, a cura di Fabio Ingrassia, artista visivo e muralista siciliano conosciuto per i suoi interventi iperrealisti e progetti partecipativi in Italia e all’estero. Il laboratorio, pensato appositamente per Ustica, coinvolgerà residenti, giovani e visitatori nella creazione di un dipinto collettivo, che nascerà dall’ascolto e dal dialogo con il territorio. Guidati dall’artista, i partecipanti attraverseranno un percorso condiviso di osservazione, progettazione e pittura, ispirato ai paesaggi, alle storie e all’identità marina dell’isola. L’opera finale sarà una tela che rimarrà un segno visibile e duraturo, simbolo di memoria, appartenenza e creatività collettiva. Un dono alla comunità e al futuro.
Ore 22 – Piazza Capitano Vito Longo: concerto di Renzo Rubino con “La Sbanda”. Musica e tradizione insieme con la banda di Ustica. A seguire dj set di Misspia.

Venerdì 5 settembre
Ore 10 – Piazza Capitano Vito Longo: workshop immersivo in cui i partecipanti esploreranno il paesaggio attraverso il movimento, lasciandosi guidare dalle suggestioni del mare, del vento e della terra. Il laboratorio invita a sviluppare un linguaggio corporeo ispirato alla natura costiera, in ascolto profondo dell’ambiente e delle sue vibrazioni. Un’esperienza collettiva che unisce arte, percezione e connessione sensibile con lo spazio naturale.

Ore 22 – Piazza Capitano Vito Longo: concerto de “Il Mago Del Gelato”, band composta da quattro musicisti dalla varietà culturale del mondo. Questa curiosità, tanto dal punto di vista musicale quanto da quello umano, è alla base del loro lavoro, sin dal nome della formazione: un omaggio a un bar di via Padova a Milano che è luogo di ritrovo per i quattro e per l’intero quartiere, dove lingue ed etnie diverse si mescolano continuamente. Da quell’angolo di mondo osservano, si contaminano e trovano ispirazione per la loro musica. A seguire dj set di Misspia.

Sabato 6 settembre
Ore 22 – Piazza Capitano Vito Longo: Esibizione straordinaria di Roy Paci e Malika Ayane, due icone della musica italiana, che uniranno le sonorità tradizionali e contemporanee in un’emozionante performance dal vivo.  A seguire dj set di Misspia.

Domenica 7 settembre
Ore 22 – Piazza Capitano Vito Longo: concerto di Cristiano Godano, leader del gruppo Marlene Kuntz, cantante, autore e chitarrista. A seguire dj set di Misspia.

