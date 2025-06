Trapani, cinque chili di hashish e un coltello nel portacasco dello scooter: in carcere un 24enne

Cinque chili di hashish nascosti nel vano portacasco dello scooter. Per questo motivo i carabinieri di Trapani hanno arrestato un 24enne di Marsala (nel Trapanese) per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Durante un posto di blocco nella zona di via Manzoni, i militari hanno intimato l’alt al 24enne che era sul mezzo a due ruote senza casco. Il ragazzo, alla vista dei militari, è scappato.

Il breve inseguimento è finito in via Caserta, dove il 24enne ha abbandonato il mezzo e ha provato a proseguire la fuga a piedi. Dopo qualche metro, però, è stato fermato dai carabinieri. La droga è stata trovata all’interno del vano portacasco già suddivisa in 49 panetti con un adesivo di un asino. Nello stesso posto c’era anche un coltello a serramanico. Sia la sostanza stupefacente che l’arma sono state sequestrate. Il 24enne è stato arrestato, e dopo l’udienza di convalida, è stato portato nel carcere di Trapani.