La guerra dei festival nel Trapanese: dopo il giallo politico a Selinunte, nasce la Castellammare Art Music Week

10/08/2025 di , Tempo di lettura 3 min

Un festival internazionale, con 150 camere già bloccate nelle strutture ricettive della zona di Selinunte, nel Comune di Castelvetrano, saltato a due mesi dall’inizio per un mistero che pare più politico che burocratico. In ogni caso, un impedimento che è stato il giovamento del vicino Comune di Castellammare del Golfo, sempre nel Trapanese, dove, da domani a domenica, si terrà la Castellammare Art Music Week: sette giorni di musica – con ospiti internazionali -, escursioni paesaggistiche e sport tra l’area il porto nuovo e la Playa. «In due mesi, abbiamo fatto un miracolo – dice Vincenzo Grasso, produttore dell’evento – Ma qualcuno dovrà dare spiegazioni su quello che è successo, del danno di immagine a noi e di quello economico per il territorio». Senza escludere il ricorso alle vie legali. «Il parco archeologico di Selinunte – aggiunge l’organizzatore – è un sito dei siciliani: non si può gestire come un bene privato, dato a chi si preferisce».

Il mistero della sparizione dell’Unlocked music festival a Selinunte

La storia comincia da lontano. E dal parco archeologico di Selinunte dove, per oltre cinque anni, si è svolto l’Unlocked music festival, con una presenza media giornaliera di circa 20mila persone. Dopo un anno di stop nel 2023 e il cambio di amministrazione comunale a Castelvetrano, con l’elezione di Giovanni Lentini a giugno 2024, questo doveva essere l’anno del ritorno. Programmato già dalla scorsa estate dagli organizzatori e dal nuovo sindaco, che aveva stabilito il patrocinio a titolo gratuito – da parte del Comune di Castelvetrano, territorio in cui ricade il parco. Un programma studiato insieme, quello dell’edizione 2025 del festival, e un iter burocratico avviato e mandato avanti fino all’autorizzazione del comitato tecnico-scientifico regionale del parco. «L’evento era stato inserito nel calendario degli eventi del parco archeologico per l’estate 2025 e noi, con una nota formale, eravamo stati autorizzati alla promozione e alla vendita dei biglietti», spiega Grasso. Poi, a giugno, a due mesi dalla partenza del festival, la doccia fredda: «Abbiamo appreso dalla stampa di essere stati diffidati perché, a suo dire, il direttore del parco archeologico di Selinunte non avrebbe mai autorizzato l’iniziativa», spiega l’organizzatore. Un cortocircuito burocratico rimasto senza spiegazione. E che, dopo un primo momento di attesa di chiarimenti, ha spinto la società a dover cercare una nuova casa per l’evento. Non senza ricadute: «Noi abbiamo dovuto cambiare luogo e nome – aggiunge Grasso – Ma pensiamo anche alle centinaia di stranieri, tra ospiti e visitatori, che avevano già prenotato viaggio e pernottamento. Qualcuno dovrà risponderne». Una richiesta arrivata anche da alcune interrogazioni all’Ars per chiarire quanto avvenuto.

Il nuovo festival a Castellammare del Golfo

Ad inserirsi nella situazione, offrendo ospitalità al festival, è stato il vicino Comune di Castellamare del Golfo. Ed è così che nasce il Castellammare Art Music Week: sette giorni di appuntamenti, da lunedì a domenica, tra nomi di punta della musica elettronica internazionale, beach volley, gite in barca a vela e catamarano, tour in e-bike, escursioni e visite speleologiche alle grotte del Monte Inici. Gli eventi giornalieri si snoderanno tra l’aerea del porto nuovo e il Beach Village alla Playa, aperto tutti i giorni dalle 10 e attrezzato con zone relax e aree ristoro. Per le 17 è invece previsto l’inizio delle esibizioni artistiche, che continueranno con i dj set al tramonto. A ferragosto, a esibirsi sarà Mochakk, giovane e già noto protagonista della scena elettronica mondiale – reduce dalle esibizioni alle Piramidi di Giza e alla Tour Eiffel – affiancato da Silvie Loto, Vltra, Charlie Iapicone, Sebastian e Federico Alesi. L’indomani, il 16 agosto, toccherà poi ad altri nomi di richiamo internazionale: Seth Troxler, Patrick Topping, Blackchild, Krystal Klear e Dily. Sarà questo lo spazio ereditato e dedicato all’originario Unlocked Music Festival: «Castellammare del Golfo non è stato un ripiego – spiega Grasso – ma una scelta visionaria. Avevamo bisogno di un’idea forte e l’abbiamo trovata qui, con questa amministrazione». «Un festival multidisciplinare per tutte le età», fa eco il sindaco Giuseppe Fausto, ringraziando gli organizzatori. Tanto che già si parla dell’edizione 2026. Tornare a Selinunte? «Al momento, è l’ultima cosa a cui pensiamo», risponde amareggiato Vincenzo Grasso.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 agosto 2025
di

ARIETESettimana molto gradevole per voi Ariete, che finalmente vi fermate un po’ e gestite al meglio alcune necessità personali. Visto che avrete più tempo e vi servirà riprendere dei dialoghi intimi e vivere un momento meno stressato, lasciatevi pure andare e riprendete la dolcezza come linguaggio: sarà fondamentale per il partner con cui condividerete di […]

Oroscopo della settimana dal 4 al 10 agosto 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per l’Ariete, in maniera molto complessa, ponendo subito la presenza della quadratura della Luna come il tratto più significativo. Le emozioni sfideranno la logica di Saturno e il caos di Nettuno, scatenando insicurezze davvero significative ma che, se viste, vi faranno superare un momento incerto con grande disinvoltura, anche prendendo in esame […]

Oroscopo speciale: Venere in Cancro apre ai sentimenti latenti
di

La bella Venere arriva in Cancro, una delle sue tappe preferite durante il giro dello zodiaco. La dea dell’amore si caratterizzerà in maniera magica, mutevole, umorale e tenderà a fare venire fuori sentimenti latenti che si esplicheranno durante la calda e romantica notte estiva. ARIETEVenere in Cancro, per voi, segnala la necessità di avere chiaro […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]