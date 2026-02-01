A una settimana dalla notizia della scomparsa, avvenuta venerdì 23 gennaio a Messina, è stato ritrovato morto Gregorio Totaro. Il cadavere dell’83enne è stato scoperto vicino ai binari tra le stazioni di Mili e Tremestieri, sulla linea ferroviaria Messina–Catania. Ma in una zona difficile da raggiungere, ai limiti della ferrovia. Sul caso, indagano i carabinieri.

La scomparsa

A dare l’allarme sulla scomparsa di Totaro erano stati, domenica scorsa, i familiari. Formalizzando una denuncia e dando via a numerosi appelli via social, con descrizione dell’uomo, per raccogliere segnalazioni. Totaro si sarebbe allontanato da casa venerdì della scorsa settimana, con un comune abbigliamento e portando con sé il proprio borsello. Le indicazioni raccolte online avevano fatto sperare i familiari, ma si sono rivelate sempre infruttuose. Fino alla tragica scoperta di oggi. A cui seguono le indagini.