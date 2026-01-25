Messina, scomparso da due giorni un uomo di 83 anni

È scomparso da due giorni Gregorio Totaro, 83 anni, di Messina. L’uomo si è allontanato da casa e non è più tornato, facendo scattare l’allarme tra i familiari, che si sono rivolti alle forze dell’ordine. Polizia e Carabinieri stanno perlustrando diverse aree del capoluogo messinese, al momento senza fortuna. La richiesta è di segnalare subito al 112 l’eventuale avvistamento di una persona che corrisponda alla descrizione dell’83enne: alto circa 1.70, robusto, al momento della scomparsa Totaro indossava dei jeans, un giubbotto marrone, un cappello di lana e aveva con sé un borsello.