Gravina di Catania, 60enne perde la vita in un incidente stradale

Un uomo di 60 anni è morto in un incidente stradale a Gravina di Catania. La vittima si chiamava Alfio Lo Coco ed era un commercialista. Stava percorrendo via San Paolo in direzione della propria abitazione, quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo a due ruote su cui si trovava.