Foto di Carabinieri pagina Facebook

Pezzi di auto, ferro e bombole di gas: una discarica di rifiuti speciali in circa 1.600 metri quadrati in contrada Chianchitello, a Grammichele, nel Catanese. L’hanno scoperta e sequestrata i carabinieri, ipotizzando il reato di gestione illecita di rifiuti. Di cui dovranno rispondere un 34enne e un 53enne del posto, risultati titolari del terreno, con accertamenti anche su una società collegata.

In cui sono stati trovati autovetture smontate, parti di carrozzeria e componenti meccaniche, pneumatici, materiali ferrosi, rottami e bombole di gas esauste. Rifiuti speciali semplicemente abbandonati sul terreno, risultato interessato da un passato incendio, senza alcuna precauzione. E con il conseguente rischio ambientale e di inquinamento delle falde acquifere. Adesso al centro dei rilievi dei reparti specializzati dei Carabinieri.