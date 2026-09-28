Un gruppo di agricoltori, aderente all’associazione Agrisat, sta protestando contro il caro-carburante lungo la strada statale Palermo-Agrigento. Dopo un sit-in nei pressi dello svincolo di Bolognetta i manifestanti hanno bloccato il traffico. Notizia in aggiornamento
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Caro-carburante, agricoltori bloccano statale Palermo-Agrigento
Un gruppo di agricoltori, aderente all’associazione Agrisat, sta protestando contro il caro-carburante lungo la strada statale Palermo-Agrigento. Dopo un sit-in nei pressi dello svincolo di Bolognetta i manifestanti hanno bloccato il traffico.
Notizia in aggiornamento