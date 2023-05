Augusta, giovane pusher nasconde in casa psicofarmaci per lo spaccio

Un giovane di 20 anni è stato denunciato ad Augusta, in provincia di Siracusa, per detenzione di droga ai fini di spaccio. Il ragazzo è stato sorpreso dai poliziotti, nei pressi della sua abitazione, in possesso di una dose di marijuana. La perquisizione è stata estesa a casa del 20enne dove sono state rinvenute e sequestrare 15 dosi di sostanze psicotrope già confezionate e pronte per lo spaccio, 44 compresse di psicofarmaci ancora da imballare e un bilancino di precisione. La polizia ricorda che «l’assunzione degli psicofarmaci, se effettuata contemporaneamente all’utilizzo di sostanze alcoliche, può provocare danni irreversibili al sistema nervoso centrale».