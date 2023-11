Lentini, giocattoli non sicuri e lavoratori in nero: segnalato il titolare di un negozio

Un sequestro della Guardia di finanza ha interessato un negozio di Lentini (in provincia di Siracusa). Si tratta di prodotti non sicuri – del valore totale di 100mila euro – privi del marchio CE, di etichette idonee e avvertenze e sulla sicurezza in lingua italiana.

Durante i controlli sono emersi anche tre lavoratori in nero. Il titolare del negozio, un cinese, è stato segnalato alla camera di commercio per i prodotti – circa 150mila tra cui oggetti di ferramenta e giocattoli – e all’ispettorato territoriale del lavoro per i lavoratori in nero.