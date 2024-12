Giarre, morto il pedone 46enne che era stato investito la scorsa settimana

Foto di Dario De Luca

Mario Giovanni Spina, 46 anni. L’uomo deceduto, come riportato da Prima Tv, nella giornata di ieri – 24 dicembre – era stato investito la scorsa settimana a Giarre, in provincia di Catania. Spina stava attraverso la strada lungo via Trieste quando è stato travolto da una Fiat Panda. Subito dopo è stato condotto all’ospedale Garibaldi di Catania.