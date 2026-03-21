Giarre, evade dai domiciliari per incontrare gli amici

Un’evasione a scopo sociale: voleva chiacchierare con gli amici un 50enne di Giarre, nel Catanese, sottoposto agli arresti domiciliari. E nuovamente arrestato dai carabinieri che, durante un apposito controllo, non lo hanno trovato nella casa in cui avrebbe dovuto trovarsi. Per rintracciarlo, però, è bastato fare un giro attorno al condominio: il 50enne si trovava insieme ad altri due uomini, entrambi con precedenti, intenti a parlare. Alla richiesta di spiegazioni da parte dei militari, l’uomo ha riferito di essere uscito di casa perché aveva necessità di parlare con gli amici. Scusa non accettata: l’uomo torna ai domiciliari, ma con una nuova contestazione in più.