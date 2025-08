Giarre, 21enne arrestato alla guida di un’auto rubata: incastrato anche per un secondo furto

L’intensificazione dei controlli disposta dal comando provinciale dei carabinieri di Catania ha portato a un nuovo risultato nel territorio di Giarre, dove i militari hanno arrestato un 21enne, sorpreso alla guida di una vettura rubata poche ore prima a Messina. L’arresto è avvenuto intorno all’una di notte, durante un normale servizio di perlustrazione. La pattuglia ha notato una utilitaria scura compiere una manovra sospetta, come nel tentativo di eludere un controllo. Alla richiesta di alt, il conducente ha accelerato bruscamente, dando il via a un breve inseguimento che si è snodato lungo corso Italia e altre vie del centro, fino a quando i carabinieri sono riusciti a bloccare il veicolo prima che raggiungesse corso Messina, zona affollata a quell’ora.

Il giovane ha tentato la fuga a piedi, ma è stato prontamente inseguito e bloccato da uno dei militari. Durante le verifiche è emerso che l’auto era stata rubata a Messina la sera stessa, e il proprietario, contattato, non si era ancora accorto della sottrazione. All’interno del veicolo sono stati rinvenuti attrezzi compatibili con la forzatura delle serrature. Mentre i militari completavano gli atti dell’arresto, un altro cittadino si è presentato in caserma per denunciare il furto del proprio furgone, avvenuto poche ore prima, nei pressi della chiesa di San Camillo, sempre a Giarre. A quel punto, i carabinieri hanno avviato ulteriori accertamenti, analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza installate nella zona.

Nei video, il 21enne appare chiaramente: giunge a bordo della stessa utilitaria, scende e si avvicina al furgone parcheggiato, forzandone lo sportello con alcuni arnesi. È vestito esattamente come al momento del fermo. Sulla base di quanto accertato, il giovane è stato arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in attesa del processo.