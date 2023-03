Giarre, distrugge parrocchia e ambulanza. Voleva 20 euro per comprare lo stupefacente

I carabinieri di Giarre hanno denunciato un tossicodipendente di 48enne per estorsione e danneggiamento. L’uomo si sarebbe presentato all’ufficio parrocchiale della chiesa Sant’Isidoro pretendendo 20 euro dal sacerdote, probabilmente per acquistare della droga. La richiesta però non è stata accettata e il 48enne ha reagito danneggiando gli arredi e una porta in vetro con la quale si sarebbe ferito. Inutili i tentativi di calmarlo da parte del sacerdote e di un altro uomo, entrambi aggrediti con dei cocci di vetro. Trasportato in ospedale il 48enne avrebbe danneggiato un mezzo di soccorso, anche lanciando dei sassi contro il parabrezza. La giornata è terminata con un nuova irruzione in parrocchia poi conclusasi con un nulla di fatto.