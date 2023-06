Giarre, imprenditore denuncia tentativo di estorsione: arrestato 47enne trovato a letto con pistola clandestina

Un pregiudicato 47enne acese è stato arrestato dai carabinieri di Giarre (in provincia di Catania) per detenzione di arma clandestina. Tutto è iniziato con la denuncia di un imprenditore di essere stato minacciato dal 47enne, un suo conoscente, con una pistola. L’uomo avrebbe avanzato la pretesa di ricevere 1000 euro come indennizzo per una prestazione lavorativa. Di fronte all’indisponibilità di denaro da parte del denunciante, il 47enne si sarebbe allontanato. L’uomo è stato rintracciato dai carabinieri in un bed and breakfast nel centro di Macchia di Giarre dove era alloggiato da circa un mese.

Arrivati sul posto, i militari hanno notato l’auto del pregiudicato nel parcheggio esterno della struttura ricettiva. Così, pertanto, tramite una copia delle chiavi fornita dal titolare del B&b, sono entrati in camera e hanno trovato il 47enne disteso sul letto a torso nudo, con a fianco una pistola giocattolo modificata, calibro 7,65 con quattro colpi. Ammanettato, l’uomo è stato portato in caserma e poi nel carcere di piazza Lanza a Catania. L’arma giocattolo è stata sequestrata e sottoposta ad accertamenti balistici dal personale specializzato del comando provinciale di Catania, che ha verificato la potenzialità letale dell’arma a fare fuoco.