Cocaina e marijuana nascoste nello scantinato: 40enne del Catanese arrestato a Giardini Naxos

Nello scantinato di casa sua c’erano cocaina e marijuana. Un 40enne della provincia di Catania è stato arrestato dai carabinieri a Giardini Naxos, in provincia di Messina: l’accusa è detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato fermato in una zona abitualmente frequentata da spacciatori e assuntori di droghe. Addosso aveva una dose di cocaina, mentre durante la perquisizione a casa sua i militari hanno trovato e sequestrato oltre 50 grammi di cocaina in purezza e circa 25 grammi di marijuana, che erano nascoste in uno scantinato. Sono stati trovati anche due bilancini di precisione e del materiale utilizzato per il confezionamento. L’uomo è stato arrestato e messo ai domiciliari.