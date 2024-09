Messina, lavoratori irregolari in una gelateria: sospesa l’attività e multato il titolare

Un lavoratore in nero è stato trovato impiegato in un bar-gelateria della litoranea di Messina. I controlli sono stati effettuati dagli operatori dell’ispettorato del lavoro (Inl) insieme ai carabinieri del nucleo tutela del lavoro (Nil). Dopo le ispezioni, l’attività è stata sospesa per lavoro nero.

Gli ispettori Inl e i militari del Nil di Messina hanno effettuato un accesso ispettivo nel bar-gelateria e all’interno hanno trovato due lavoratori, uno dei quali non risultava regolarmente assunto. Per entrambi i dipendenti, il datore di lavoro non aveva effettuato le visite mediche e l’informazione e la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel locale, inoltre, era presente un impianto di videosorveglianza privo di autorizzazione. L’attività è stata sospesa in considerazione dell’impiego irregolare di manodopera. Le sanzioni amministrative contestate ammontano complessivamente a circa 7000 euro.