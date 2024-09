Chiuso un ristorante nel Trapanese: lavoratori in nero e telecamere non autorizzate

Chiuso un ristorante in provincia di Trapani dove sono stati scoperti dei lavoratori in nero. Nello specifico, durante i controlli da parte degli operatori dell’Ispettorato del lavoro (Inl), è stata accertata la presenza di si lavoratori (su 17) in nero. Tra questi ultimi c’era anche una persona sprovvista di documenti e di permesso di soggiorno, quindi non regolarizzabile. L’attività di ristorazione del Trapanese è stata sospesa.

Gli ispettori dell’Inl e i carabinieri hanno riscontrato anche la presenza di un impianto di videosorveglianza non autorizzato. Inoltre, sono state verificate pure delle violazioni in materia di salute e sicurezza: inidoneità dei luoghi di lavoro a uso dei lavoratori, mancata formazione e informazione dei lavoratori, omessa sorveglianza sanitaria per il personale irregolarmente occupato.​ Per poter riaprire l’attività, il titolare ha dovuto provvedere al pagamento delle sanzioni amministrative e alla regolarizzazione dei lavoratori.