Gela, il tentato omicidio dei due fratelli: a sparare sarebbero stati due giovani di 20 e 19 anni

Avrebbero provato a uccidere due persone: Salvatore Azzarelli, 46 anni, pregiudicato con precedenti per mafia, e la sorella Ornella, 40 anni, rimasti entrambi lievemente feriti. La cronaca risale al pomeriggio del 22 agosto, a Gela, nel Nisseno, ma adesso sarebbero stati individuati i responsabili. Si tratterebbe di due giovani – Giuseppe Peritore, 20 anni, e Michael Nicolas Liardo, 19 – per cui è scattata la misura cautelare in carcere, disposta dal giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta su richiesta della Dia. Secondo le indagini della polizia, i due ragazzi, alla guida di uno scooter, avrebbero affiancato gli Azzarelli mentre si trovavano in auto e sparato alcuni colpi di pistola facendo esplodere il finestrino posteriore del mezzo. Il fratello è stato raggiunto da un proiettile a una coscia, mentre la sorella sarebbe stata colpita solo di striscio. Ad aiutare a ricostruire la dinamica e risalire ai presunti autori del tentato omicidio sono state anche le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona.