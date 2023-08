Sparatoria a Gela, ferite due persone. Si cercano i responsabili

Una sparatoria nel pomeriggio di ieri a Gela, nel Nisseno, ha provocato due feriti. Stando a quanto emerge, si tratterebbe di un duplice tentato omicidio nei confronti di un pregiudicato con precedenti mafiosi e la sorella. I due si trovavano in macchina quando sarebbero stati raggiunti dagli spari da parte di due giovani, su uno scooter e con i volti coperti dai caschi. Quando i due mezzi si sono incrociati, all’altezza di via Ruggero Settimo, i due a bordo del mezzo a due ruote hanno sparato ferendo Salvatore Azzarelli di 46 anni e la sorella di 40 anni. I due, che non avrebbero riportato ferite preoccupanti, hanno raggiunto l’ospedale con la loro stessa auto. Azzarelli sarebbe stato interessato dal proiettile a una coscia, mentre la 40enne sarebbe stata colpita di striscio. Indagano i poliziotti del commissariato di Gela che stanno cercando di risalire agli autori.