Tentata rapina a Gela: arrestati un 16enne e un 17enne

Tentata rapina e detenzione illegale di pistola in concorso. Sono questi i due reati di cui sono accusati un 16enne e un 17enne. Il 23 aprile scorso i due ragazzi avrebbero tentato di rapinare un’attività commerciale di via Manzoni a Gela, in provincia di Caltanissetta. L’azione del cassiere – che li avrebbe respinti energicamente – avrebbe sventato la rapina e fatto fuggire i due. Le indagini della polizia si sono servite anche delle immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza, che ha ricostruito come sarebbero andati i fatti. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto per i due minorenni la misura cautelare della permanenza in casa, una misura riservata alle persone minorenni, simile agli arresti domiciliari, ma per alcune caratteristiche più lieve.