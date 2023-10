Gela, si tuffa per salvare la figlia, muore 54enne di Caltagirone

Si era tuffato in mare per soccorrere la figlia che annaspava tra le onde, ma subito dopo le forze non lo hanno assistito. È morto così a Gela un 54enne di Caltagirone.

L’uomo è stato subito soccorso dalla Capitaneria di porto, anche se con non poche difficoltà visto il mare mosso, portato a riva è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, ma il suo cuore ha cessato di battere durante il tragitto in ambulanza verso il pronto soccorso.

