A Gela scoperto un B&b a luci rosse, arrestati marito e moglie per sfruttamento della prostituzione

Un bed&breakfast a luci rosse è stato sequestrato a Gela, in provincia di Caltanissetta, e i carabinieri hanno arrestato i due gestori. Marito e moglie (C.F.A. e B.G sono le loro iniziali) sono finiti agli arresti domiciliari con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria perché accusati dei reati di sfruttamento, favoreggiamento e tolleranza della prostituzione. L’ordinanza applicativa è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Gela e le indagini sono state coordinate dalla procura di Gela e condotte dai carabinieri. Nel corso dell’operazione è stato sequestrato anche un appartamento nella

disponibilità dei coniugi dove le donne, tutte di origini straniere, avrebbero esercitato l’attività di prostituzione. Nel corso delle indagini – che sono tutt’ora in corso – sono già stati identificati molti avventori ed è anche stato ricostruito il giro d’affari.