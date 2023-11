Gela: in casa ha cocaina e hashish, arrestato un 65enne

Foto Polizia di Stato - Pagina Facebook

Un 65enne di Gela, in provincia di Caltanissetta, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di cocaina e hashish. A insospettire i poliziotti è stato un particolare e insolito movimento di persone che entravano nell’abitazione dell’uomo. Così, gli agenti hanno deciso di procedere con la perquisizione nell’immobile.

Nel corso dei controlli, in casa del 65enne gelese sono stati trovati circa 20 grammi di cocaina e dell’hashish. La droga è stata sequestrata dagli agenti di polizia. Per questo, l’uomo è stato arrestato su richiesta della procura di Gela e dopo la convalida dell’arresto da parte del giudice per le indagini preliminari.