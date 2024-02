Gela, provano a scappare dai carabinieri: tre uomini arrestati per spaccio

Tre uomini sono stati colti in flagranza di reato e arrestati per detenzione di stupefacenti per lo spaccio, nel corso di un servizio di controllo a Gela da parte dei carabinieri: un 48enne di Vittoria, un 23enne di Gela e un 22enne di Foggia. I tre, alla vista dei militari che intendevano fermarli, hanno provato a scappare, ma senza successo. Dopo un breve inseguimento, sono stati fermati e l’auto su cui viaggiavano perquisita. Sotto il sedile anteriore e su ognuno di loro, i carabinieri hanno ritrovato un chilo e mezzo di hashish suddiviso in 14 panetti, e oltre tremila euro in contanti, forse ricavati dall’attività di spaccio.

Gli arrestati sono stati portati presso il carcere di Gela e il materiale rinvenuto è stato sequestrato. In attesa del processo, rimarranno in custodia cautelare in carcere il 48enne di Vittoria e il 23enne di Gela, mentre per il 22enne di Foggia sono stati disposti gli arresti domiciliari.