Gela, 19enne arrestato per tentato omicidio

16/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Nonostante la bugia raccontata ai medici del pronto soccorso, i carabinieri di Gela ricostruiscono un tentato omicidio e l’autore 19enne, già pregiudicato. Il caso risale al 14 gennaio, quando al presidio d’emergenza dell’ospedale Vittorio Emanuele si presenta un ragazzo con una ferita d’arma da fuoco al piede sinistro. Il giovane racconta ai sanitari di essersi ferito cadendo dal proprio motorino, ma la versione non regge e vengono coinvolti i carabinieri. I quali, indagando, ricostruiscono una vicenda diversa. Quella sera, il 19enne identificato avrebbe sparato con una pistola calibro 9 verso la vittima, raggiungendola vicino casa e colpendola appunto al piede. Secondo quanto ricostruito dalle immagini di videosorveglianza, la vittima non era sola in quel momento e avrebbe tentato di reagire, un attimo prima di essere colpita. Proprio dal 19enne, che ha fatto fuoco mentre si trovava a bordo di un mezzo a due ruote, guidato da un’altra persona ancora sconosciuta. Non è chiaro il motivo dell’agguato, forse riconducibile a contrasti personali. Il 19enne è stato trasferito in carcere come misura cautelare, in attesa del giudizio per i reati di tentato omicidio aggravato, detenzione e porto illegale di arma da fuoco.

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