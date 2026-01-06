Foto di polizia

Aveva trasformato il garage in un laboratorio per la preparazione e il confezionamento di ordigni artigianali. Nel mirino della polizia è finito un uomo di 38 anni di Misterbianco, in provincia di Catania. Il garage, secondo quanto comunicato in una nota stampa, è stato scoperto durante un controllo in strada nel rione San Giovanni Galermo.

Bombe e micce in un terreno vicino al garage

Poco distante, in un terreno, gli agenti hanno recuperato una busta con 5 bombe carta, 92 micce a lenta combustione e oltre 1,2 chilogrammi di polvere nera. La perlustrazione dell’intera area ha consentito di rilevare come, in un terreno appartenente alla proprietà adiacente a quella del 38enne, era presente una grossa busta agganciata ad un albero e, alla base, sono stati trovati 32 candelotti artigianali che l’uomo, presumibilmente, aveva lanciato dal suo balcone dopo essersi reso conto della presenza dei poliziotti sotto la sua abitazione. Il 38enne è stato arrestato per detenzione illegale di materiale esplosivo.