Galvagno, presidente Ars: «Ritengo probabile il rinvio a giudizio, ma ci auguriamo di fare chiarezza»

29/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

«Entro la data di scadenza prevista dalla legge consegneremo le memorie difensive, poi ci sarà un primo giudizio da parte della Procura, che potrà chiedere il rinvio a giudizio, che ritengo probabile, e successivamente ci sarà chi, come giudice terzo, deciderà. Ci auguriamo che potremo fare chiarezza». Lo ha detto il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno a Ragalna (Catania) parlando, a margine di Etna Forum, dell’inchiesta che lo vede indagato per corruzione e peculato.

Di recente ha ricevuto l’avviso di conclusione indagini che è stato recapitato anche alla portavoce del presidente dell’Ars, Sabrina De Capitani, a Marcella Cannariato, moglie di Tommaso Dragotto, a capo di Sicily by car, al manager catanese Nuccio La Ferlita, all’imprenditore palermitano Alessandro Alessi, a Marianna Amato, dipendente della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana, e a Giuseppe Cinquemani, segretario particolare di Galvagno. Gli indagati hanno avuto 20 giorni per chiedere eventualmente di essere interrogati e poi il procuratore Maurizio De Lucia ed i sostituti Andrea Fusco e Felice De Benedittis dovranno valutare se chiedere il rinvio a giudizio o l’archiviazione.

