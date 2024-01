Gaetano Vecchio è stato eletto presidente di Confindustria Sicilia

Gaetano Vecchio è stato eletto questa mattina all’unanimità, presidente di Confindustria Sicilia. Prende il posto di Alessandro Albanese. Quarantanove anni, una laurea in Economia, Vecchio è consigliere di amministrazione e direttore generale della Cosedil spa che si occupa della realizzazione di infrastrutture civili e industriali. Parte del sistema Confindustria da molti anni, ha ricoperto, fra le altre cariche, il ruolo di presidente del gruppo pmi all’estero di Ance nazionale e di vicepresidente vicario di Confindustria Catania. Per il neoeletto «le infrastrutture sono motore di crescita e sviluppo sociale ed economico. Il Pil del territorio interessato da nuovi investimenti infrastrutturali cresce sia durante la loro realizzazione che, soprattutto, nei successivi anni di esercizio».

A Vecchio sono arrivati gli auguri di sindacati e politici, tra cui l’assessore regionale all’Economia Marco Falcone e il governatore Renato Schifani. «Il mio governo continuerà ad avere un confronto aperto e libero nei riguardi dell’organizzazione rappresentativa delle imprese che, nell’ultimo anno, si è contraddistinta per un rapporto di idee proficuo e leale con la Regione in tema di politiche imprenditoriali. Un percorso che ha prodotto risultati positivi per lo sviluppo della nostra Isola, sia per l’aumento dell’occupazione sia per il notevole aumento del gettito erariale legato soprattutto alle imposte provenienti dalle società giuridiche».