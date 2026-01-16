foto di Gaetano Galvagno su Facebook

Sottoporsi a un giudizio immediato, per chiarire prima possibile la sua posizione: è la strategia difensiva del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa Ansa. Una richiesta concordata con i legali che lo assistono nell’indagine della Procura di Palermo che lo ha coinvolto, con le accuse di peculato, falso ideologico e corruzione. Escludendo eventuali utilità personali. Il presidente dell’Ars formulerà la sua richiesta al giudice per le indagini preliminari il 21 gennaio. Qualora venisse accettato, salterà l’udienza preliminare per passare direttamente al processo.