La vittima dell’incidente a Catania è il 24enne partenese Gabriele Longo. «Famiglia già straziata da altro lutto»

«Da primo cittadino e da amico della famiglia Longo, mi stringo insieme a tutta la comunità cittadina al dolore di una famiglia già provata da un precedente e straziante lutto». Sono le parole utilizzate dal sindaco di Paternò Nino Naso per ricordare il 24enne morto questa mattina in un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto lungo via Santa Sofia, in direzione Circonvallazione, a Catania. La vittima era a bordo di un mezzo a due ruote e da poco aveva ultimato il proprio turno di lavoro come guarda giurata all’ospedale Policlinico. Per cause che sono in corso di accertamento, Longo è finito a terra, all’altezza di una curva. In un punto della strada in cui manca un pezzo di caditoia ma non è chiaro se sia saltata dopo il sinistro o se era già mancante al momento dello schianto. Sulla vicenda sono a lavoro i vigili urbani di Catania.

La famiglia Longo è molto nota a Paternò. Il padre della vittima, durante la legislatura del sindaco Pippo Failla, è stato consigliere comunale. Due anni fa, i Longo hanno già affrontato la morte di una figlia 18enne disabile grave. Al cordoglio di Naso si è unito anche Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea regionale siciliana: «La comunità di Paternò oggi piange la tragica perdita di Gabriele – si legge in un post Facebook – uno dei suoi più giovani figli, che ha perso la vita sull’asfalto. Il mio cuore si unisce al dolore dell’amico Antonello Longo condannato da padre a patire questo atroce dramma e alla famiglia tutta a cui vanno le mie più sentite condoglianze».