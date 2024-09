«Un’occasione straordinaria per esaltare i prodotti tipici siciliani». Sono queste le parole con cui l’assessore regionale all’Agricoltura, Salvatore Barbagallo, ha aperto ufficialmente lo stand della Regione a Divinazione Expo 2024. La vetrina delle eccellenze che anticipa il G7 Agricoltura del 26-28 settembre a Siracusa. «Un momento importante – ha sottolineato l’assessore, che ha accompagnato anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, all’interno dello stand in piazza Duomo a Ortigia – per promuovere e valorizzare le produzioni agricole siciliane e il Made in Sicily». Un impegno ancora più importante da quando la Sicilia è la prima regione italiana ad avere ottenuto l’European Region of Gastronomy. Un riconoscimento assegnato dall’Istituto internazionale di gastronomia, cultura, arti e turismo (Igcat), per sensibilizzare sull’unicità culturale e alimentare, per stimolare la creatività e l’innovazione gastronomica, per promuovere un’alimentazione più sana e migliorare gli standard del

turismo sostenibile.

«Un’opportunità da cogliere assolutamente – ha dichiarato l’assessore Barbagallo – è quella di fare rete con i beni culturali, con il turismo, con i borghi rurali e marinari per valorizzare non solo le bellezze dell’isola, ma soprattutto i prodotti agricoli tipici siciliani». L’European Region of Gastronomy è stato assegnato alla Sicilia, come ha dichiarato la presidente dell’Igcat, Diane Dodd, per «il pluralismo delle culture, la bellezza della natura e la qualità dei prodotti». Quelli che ogni giorno saranno protagonisti di degustazioni, show cooking, convegni e laboratori. Già oggi pomeriggio è andato in scena uno show cooking a cura del Consorzio tutela del Limone Igp di Siracusa. Il programma di domani – domenica 22 settembre – prevede alle 13 uno show cooking a cura del Gal Terre Normanne (con lo chef Giuseppe Giuffrè); alle 17 il laboratorio di neuromarketing dal titolo Come emozionare i consumatori per una scelta di qualità, a cura del Consorzio di ricerca CoRFiLaC; alle 18 ancora uno show cooking a cura del Consorzio tutela del Limone Igp di Siracusa. Tutte le sere, dalle 19 alle 22, al Forte Vigliena ci saranno delle

degustazioni delle eccellenze gastronomiche siciliane.