Catania, rubato materiale sanitario dall’ospedale Cannizzaro

Una pinza per uso medico, una forbice medica per bendaggi e delle bende per medicazione. Sono questi gli oggetti che un 34enne catanese avrebbe rubato dall’ospedale Cannizzaro di Catania. Motivo per cui è stato denunciato per i reati di furto aggravato e danneggiamento. Durante la notte, intorno all’1.15, il personale di sicurezza del nosocomio ha avvisato dei carabinieri della presenza sospetta di un uomo che si aggirava nei corridoi di uno dei padiglioni della struttura sanitaria. Raggiunto dai carabinieri, l’uomo si è identificato e ha raccontato di trovarsi in ospedale per lasciare alcuni oggetti a un conoscente ricoverato.

Nel corso delle indagini, i militari hanno ascoltato le testimonianze del personale sanitario che ha raccontato di aver visto l’uomo allontanarsi di corsa dal corridoio degli spogliatoi. Fondamentale per le investigazioni è stata l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza del padiglione interessato nei locali del piano seminterrato -2 riservato al personale sanitario. Le telecamere hanno immortalato il 34enne mentre entra nei locali riservati sono agli autorizzati e dove, seguito a una verifica, sono stati trovati sei armadietti forzati e danneggiati. Durante la perquisizione, all’interno dello zaino, sono stati trovati gli oggetti sanitari e l’uomo è stato denunciato.