Canicattì, gironzola per due ore tra gli scaffali di un negozio di intimo per scegliere la biancheria da rubare

Si è aggirato per quasi due ore tra gli scaffali di un negozio di intimo per scegliere la biancheria da rubare. Il curioso episodio di furto è avvenuto la scorsa notte all’interno di un esercizio commerciale di Canicattì, in provincia di Agrigento. A fare la scoperta è stata la titolare dell’attività, una donna di 46 anni che quando ha aperto il negozio questa mattina si è accorta del fatto che mancavano alcuni capi di abbigliamento intimo. Dall’analisi delle immagini delle telecamere di sicurezza del negozio è stato possibile ricostruire la dinamica di quanto accaduto: nei filmati si vede un uomo solo che gironzola tra gli scaffali di intimo dalle 3.20 alle 5.16 del mattino. Pantaloni chiari, giubbotto scuro con cappuccio usato per coprire anche il volto. Così avrebbe trascorso quasi due ore a scegliere gli indumenti intimi da portare via. La titolare ha denunciato tutto agli agenti del commissariato e sono in corso le indagini per risalire all’identità dell’uomo.