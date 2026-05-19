Comunali, ecco gli impresentabili dell’Antimafia: da Agrigento a Randazzo i casi siciliani

19/05/2026 di , Tempo di lettura 2 min

Ventotto nomi segnalati inseriti nelle liste di 35 Comuni chiamati alle urne in tutta Italia. Sono quelli che la Commissione parlamentare Antimafia ha messo nero su bianco nella lista dei cosiddetti impresentabili. Un elenco che viene stilato in base al codice di autoregolamentazione dei partiti ed è stato illustrato oggi durante la convocazione a palazzo San Macuto dalla presidente Chiara Colosimo. Dietro questi nomi c’è quindi una valutazione politica che non produce effetti giuridici.

Ad Agrigento il nome di Luigi Gentile

Tra i nomi dei siciliani in questa lista spicca quello di Luigi Gentile, candidato a sindaco ad Agrigento. Secondo quanto emerso, Gentile è imputato in un procedimento per bancarotta fraudolenta davanti al tribunale di Agrigento. Un processo risalente a marzo 2021, con rinvio a giudizio già disposto, e che celebrerà la prossima udienza praticamente alla vigilia delle comunali, ossia il 21 maggio prossimo. Gentile è uno dei due candidati del centrodestra che alle amministrative di Agrigento si presenta diviso. A sostenerlo ci sono quattro liste, tra queste la Lega, Sud chiama Nord di Cateno De Luca e la Nuova DC, ormai orfana dell’ex governatore Totò Cuffaro.

Randazzo: tre candidati a sindaco su cinque nella lista dell’Antimafia

Da Agrigento a Randazzo, in provincia di Catania. Nel Comune etneo, sciolto per mafia a gennaio 2024 durante la sindacatura dell’autonomista Francesco Sgroi, sono tre – su un totale di cinque – i candidati a sindaco finiti nella lista della Commissione parlamentare Antimafia. Tra questi c’è Gianluca Giuseppe Anzalone, sostenuto dal Partito democratico e già vicesindaco al momento dello scioglimento per mafia. L’altro nome è quello di Concetta Carla Luisa Foti. Volto noto della politica locale, Foti durante l’ultima sindacatura ha svolto il ruolo di assessora prima dell’intervento della prefettura e del conseguente scioglimento del Comune. Infine Alfio Pillera, anche lui in passato consigliere comunale e assessore nel Comune di Randazzo.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Catania, camion perde carico di lavatrici lungo l’asse dei servizi
Leggi la notizia

Ventotto nomi segnalati inseriti nelle liste di 35 Comuni chiamati alle urne in tutta Italia. Sono quelli che la Commissione parlamentare Antimafia ha messo nero su bianco nella lista dei cosiddetti impresentabili. Un elenco che viene stilato in base al codice di autoregolamentazione dei partiti ed è stato illustrato oggi durante la convocazione a palazzo […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio 2026
di

Gli effetti della Luna nuova in Toro si fanno sentire in questa settimana dal 18 maggio 2026: con un oroscopo che parla la lingua della novità. Ecco come, segno per segno, nell’approfondimento settimanale della nostra rubrica astrologica. Ariete Per voi Ariete l’oroscopo della settimana dal 18 maggio, dopo la Luna nuova appena occorsa, tra la […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Nuova Sabatini 2026, accesso al credito agevolato per le imprese: i punti da non trascurare
di

In un contesto economico in cui l’accesso al credito resta uno dei principali ostacoli alla crescita delle imprese, la Nuova Sabatini si conferma anche per il 2026 come una delle misure pubbliche più utilizzate per sostenere gli investimenti produttivi. Si tratta di uno strumento che, negli anni, dimostra una continuità rara nel panorama degli incentivi […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze