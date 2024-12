Furto con spaccata nel negozio Euronics di Acireale: rubata merce per 40mila euro. «Subìto un duro colpo, ma abbiamo già riaperto»

Furto con spaccata al negozio Euronics di Acireale, che si trova in via Cristoforo Colombo. Tre ladri a volto coperto avrebbero sfondato a colpi di mazza la vetrata blindata del negozio: stando a quanto dichiara il proprietario del negozio, i ladri «hanno rubato telefonini, tablet e computer portatili per un valore di circa 40mila euro». Il furto è avvenuto la scorsa notte e a un certo punto è stato interrotto dall’intervento del proprietario, che abita al piano superiore dell’immobile. Svegliato dai rumori, il proprietario è sceso subito nel negozio, mettendo in fuga i ladri. Nonostante questo, i tre sono riusciti a rubare una quantità di merce non irrilevante. Sul furto indaga la polizia, che sta guardando i video delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze.

Nonostante il furto, l’attività commerciale ha aperto regolarmente al pubblico questa mattina. Il proprietario ha assicurato ai clienti che il negozio continuerà a operare normalmente, nonostante quanto successo la notte scorsa. «Abbiamo subìto un duro colpo, ma continueremo a servire i nostri clienti con lo stesso impegno di sempre», dice il proprietario.